Pe de altă parte, mulți dintre cei care au animale de companie au relatat în mediul online că pisicile și câinii nu au dat niciun semn că ar urma un seism, iar acest fapt este pus pe seama domesticirii acestora.

Cu toate acestea, Cronco, o „cioară de companie” din Târgu Jiu, pare să nu-și fi pierdut instinctele naturale. Înaintea cutremurelor, pasărea s-a manifestat haotic, cu zboruri prin casă fără un motiv aparent. Mai mult, a vrut disperată să iasă afară, motiv pentru care s-a izbit pe geam.

Stăpânii lui Cronco au împărtășit, pe pagina de Facebook dedicată special acestuia, manifestările păsării înainte de producerea seismului:

„DETECTORUL MEU DE CUTREMURE: CRONCO! Cronco absolut toată ziua stă numai pe jos, se joacă vorbește, dacă vrea să doarmă tot jos doarme pe lângă oglindă. Luni însă, începând de dimineață și până la ora 14:00 a tot avut "reprize" de zboruri haotice fără motiv. Însă surpriza mare a fost faptul că a vrut să iasă pe geam afară, chiar s a izbit de perdea ( e ok nu a pățit nimic) ceea ce nu a facut absolut niciodată de 3 ani de zile de cand îl avem. Am crezut că poate s a speriat rău de ceva de afară.. nu am realizat de ce se comporta așa decât după cutremur și nu am fost sigur de faptul că poate simți ceva nasol decât a doua zi când a făcut exact la fel si a fost al doilea cutremur de mare intensitate,” au scris stăpânii lui Cronco.

După primul videoclip, stăpânii „ciorii de companie” au revenit cu încă unul în care Cronco manifestă același comportament. Și de data aceasta cioara s-a dovedit a fi un adevărat avertizor de cutremur, întrucât replicile la seismul respectiv au urmat în cascadă.

„Înainte de cutremurul de azi. A fost la fel de agitat ca la primele doua dar azi nu a mai vrut să iasă pe geam.. la fel cum am spus si la cealaltă postare.. e nasol ca nu imi dau seama după cât timp o să se întâmple.. la primele două a fost dupa 4 ore.. azi dupa o oră..” au mai scris stăpânii lui Cronco pe pagina de Facebook.