VIDEO Noi proteste în Serbia după numărul record de MORȚI din cauza COVID-19! Manifestanții, acuzați de Guvern pentru bilanțul dramatic

În cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a înregistrat 18 decese şi 386 noi contaminări cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzând o „creştere dramatică”, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Ea a făcut referire la persoanele care demonstrează de trei zile la Belgrad şi în alte oraşe, manifestaţii care au degenerat în violenţe în două seri în capitala sârbă.

„În ceea ce priveşte manifestaţiile, nu există un comportament mai iresponsabil în acest moment. Rezultatele manifestaţiilor le vom vedea în trei sau patru zile”, a spus şefa guvernului, „implorându-i pe toţi cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile în vigoare”.

Protestatarii au ieșit și vineri după amiază în stradă, pașnic, pentru a patra zi la rând, fiind nemulțimiți de cum a fost gestionată criza pandemică de președintele Aleksander Vucic.

