VIDEO Misiunea NASA și SpaceX s-a încheiat cu succes: Cei doi astronauţi au aterizat în Golful Mexic

Behnken şi Hurley s-au desprins sâmbătă de Staţia Spaţială Internaţională şi au amerizat în largul coastei Pensacola, Florida, la ora stabilită, 1:48 p.m, după o călătorie de 21 de ore la bordul navei Crew Dragon “Endeavor.”

Cei doi au fost lansați pe 30 mai din Florida de o rachetă SpaceX, devenind primii astronauți trimiși pe Stația Spațială de o companie privată, SpaceX, a lui Elon Musk, sub contract cu NASA. Misiunea este una istorică, prin lansarea de astronauți de pe pământ american, după o pauză de aproape un deceniu.

Misiunea de referinţă, lansată de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA pe 30/31 mai, a marcat prima dată când agenţia spaţială americană a lansat astronauţi de pe pământ american, de când programul navetei spaţiale a NASA a fost oprit, în 2011. De atunci, Statele Unite s-au bazat pe programul spaţial al Rusiei pentru a trimite astronauţi pestaţia spaţială.

„În numele echipelor SpaceX şi NASA, bine aţi venit pe planeta Pământ. Mulţumim că aţi pilotat SpaceX”, a transmis echipa de control a misiunii SpaceX.

Pentru întoarcerea pe Pământ, propulsoarele şi două seturi de paraşute aflate la bordul capsulei au funcţionat autonom pentru a încetini viteza capsulei de la 17.500 de mile pe oră pe orbită la 350 de mile pe oră la intrarea în atmosferă şi la numai 15 mile pe oră la amerizare.

În timpul reintrării în atmosfera Pământului, învelişul exterior al capsulei a suportat temperaturi de până la 3.500 de grade Fahrenheit (1.926 grade Celsius).

Astronauţii vor fi supuşi unor controale medicale înainte de a zbura la Johnson Space Center al NASA din Houston, Texas.

Bob Behnken are 48 de ani, iar Doug Hurley are 53 de ani. Amândoi sunt astronauţi experimentaţi ai NASA şi au fost implicaţi încă de la început în testarea capsulei Crew Dragon.



Doug Hurley a fost pilot de luptă în US Marine Corps şi a participat la ultimul zbor al navetei spaţiale Atlantis în 2011, înainte de a fi întrerupt. Bob Behnken a fost un inginer de testare a zborurilor cu US Air Force înainte de a se alătura NASA şi a petrecut peste 29 de zile în spaţiu.

SpaceX, compania miliardarului Musk, a devenit prima companie privată care a trimis oameni pe orbită, prin lansarea astronauţilor Behnken şi Hurley.

Scopul misiunii DEMO-2 a fost să demonstreze că SpaceX are capacitatea de a transfera astronauţi către staţia spaţială şi înapoi în maximă siguranţă. DEMO-2 era ultima mare etapă pe care SpaceX trebuie să o parcurgă pentru a putea trimite turişti în spaţiu.