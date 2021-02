Realitatea Plus

După 7 zile de proteste, minerii blocați în subteranul Minei Lupeni au ieșit la suprafață. În urma negocierilor de la Ministerul Muncii, minerii îşi vor încasa drepturile salariale restante, dar şi beneficiile restante, precum tichetele de masă şi banii de transport.

”M-am pus în genunchi când am ieșit afară din mină, îmi era frică să nu pățească cineva ceva. Nu am mai vrut să pun în pericol viața minerilor din subteran. Am decis, împreună cu ei, să mergem înainte, să ieșim afară și cu banii pe care îi avem să ne ajutăm”, a spus unul dintre protestatari.

Minerii blocați în subteran au fost așteptați de soții și copii la ieșirea din mină. Familiile se temeau că vor ieși la suprafață în stare gravă.

Din cauza protestelor minerilor, Termocentrala Mintia a rămas fără cărbune, astfel că aproximativ 4.500 de apartamente din Deva, sedii ale instituțiilor publice, dar și școlile din oraș nu rămas fără căldură.

Complexul Energetic Hunedoara din Petroşani urmează să fie reorganizat în conformitate cu doleanțele minerilor.

”Sigur că putem discuta mai departe de soluția pe termen lung. Când avem toate soluțiile conturate, vom merge cu siguranță și vom discuta și cu minerii”, a declarat, la un post TV, ministrul Energiei, Virgil Popescu.