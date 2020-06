VIDEO Ludovic Orban: Bucureștiul și multe orașe administrate de primari PSD sunt în „comuna primitivă”, nu au legătură cu „smart city”

Ludovic Orban a criticat sistem de management al traficului din Capitală, despre care a spus că există, dar nu funcţionează.



„Avem un sistem de management al traficului în care s-au investit vreo 27 sau 28 de milioane de euro iniţial, după care s-au mai băgat bani şi care nu funcţionează, în Bucureşti, de exemplu. Nu vreau să vă spun că, dacă ne uităm la multe municipii, vom vedea că dacă le explici de baza de date urbană, trebuie să le mai pui nişte întrebări ajutătoare ca să înţeleagă ce e aia baza de date urbană. Avem probleme majore în ceea ce priveşte, de exemplu, în Bucureşti nu avem harta reţelelor subterane pe unde trec reţelele de apă caldă, de gaz. Nu există o astfel de hartă. Ce să mai vorbim de planificarea intervenţiilor subterane în modernizarea reţelelor subterane”, a afirmat Orban la dezbaterea "Smart cities days”, organizată la Palatul Victoria în sistem de videoconferinţă.





El a precizat și că în Bucureşti nu există cadastru făcut şi nu sunt nici aplicaţii online prin care să fie identificată situaţia juridică a fiecărui teren.



„În Bucureşti nu avem cadastrul făcut. Ce să mai vorbim de sisteme, aplicaţii online prin care poţi să identifici situaţia juridică a fiecărui teren. Vorbim de reglementare urbanistică în condiţiile în care nu mai avem Plan de Urbanism General şi soluţia la care a apelat Primăria Capitalei e să adopte PUZ-uri de sector, planuri de urbanism zonal pe sector, ca şi cum sectoarele ar putea să gândească global direcţiile de dezvoltare urbanistică la nivelul întregului Bucureşti”, a mai spus premierul.



Orban a declarat că Bucureştiul şi alte oraşe conduse de PSD sunt în „comuna primitivă” şi nu au legătură cu conceptul de smart city.



„Din păcate, Bucureştiul şi multe alte oraşe, care din păcate au fost administrate de cei de la PSD, sunt în comuna primitivă şi nu au nicio legătură cu ceea ce înseamnă conceptul de smart city. Iar aici va trebui să facem paşi acceleraţi. 27 septembrie va fi o dată în care cetăţenii în fiecare comunicate locală vor putea să voteze pentru administratori inteligenţi, pentru administratori care să aibă viziunea şi capacitatea de a introduce toate soluţiile inteligente posibile pentru a creşte calitatea vieţii”, a explicat Ludovic Orban.

Premierul a promis că „la nivelul Guvernului ne străduim să recuperăm timpul pierdut. Din păcate, aplicațiile pe care le avem, sistemul de sănătate, de pensii si munca și protecție socială, pe finanțe... (...) De fapt nu avem. Sunt foarte obosite, nu sunt interoperabile, nu pot fi accesate de reprezentantii administrației locale si e clar că si administratia centrala are nevoie de schimbare rapida in sensul unei digitalizari. (...) Urmatorii ani vor fi cruciali, daca ne vom digitaliza , ne vom dezvolta, si daca ne vom digitaliza mai incet, vom crea obstacole si chiar un handicap in dezvoltare”.