VIDEO „Legile puterii”. Monica Anisie, ANUNȚ despre finanțarea școlilor cu toalete în curte

Monica Anisie a anunțat, marți seară, că Guvernul a alocat bani pentru peste 350 de unități de învățământ din țară care au în continuare toaletele în curte.

„Este o realitate crudă și nu trebuie să ne ferim de această realitate, ci să găsim soluții pentru a rezolva toate aceste probleme. Am luat măsuri pentru a găsi aceste soluții”, a declarat ministrul Educației.

„În ședința de Guvern, am propus alocarea de sume către mai bine de 350 de unități de învățământ care au toaletele în curte. Este necesar acest lucru, dar trebuie să amintim că un rol important îl are și autoritatea publică locală”, a mai spus Monica Anisie, marți seară, la Realitatea Plus.