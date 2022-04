Într-o filmare difuzată pe rețelele de socializare, se observă un tanc care trece pe o stradă, urmărit de câțiva trecători. O arteră adiacentă este blocată de camioane, pentru a restricționa circulația.

Potrivit unei analize făcute de Institutul pentru Studiul Războaielor (ISW), Vladimir Putin ar putea încerca să mascheze eșescul campaniei din Ucraina anunțând, de Ziua Victoriei, independența unor enclave separatise, cum este și Transnistria.

Direcția principală de informații a Ucrainei (GUR) susține chiar că forțele rusești ar putea folosi civili ucraineni pentru a înfățișa prizonieri de război în cadrul festivităților de Ziua Victoriei din 9 mai, așa cum ar mai fi procedat și în Donețk în 2014.

⚡️A rehearsal of the victory parade is taking place in Moscow. Video from social networks. pic.twitter.com/sZLXkIFLW1