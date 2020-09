VIDEO Incendiu devastator în cea mai mare tabără de refugiați din Europa

Tabăra de refugiaţi Moria din insula grecească Lesbos, care adăposteşte în prezent aproape 13.000 de migranţi, a fost practic distrusă miercuri dimineaţa de un incendiu care a izbucnit la primele ore ale dimineţii în urma unor ciocniri între migranţi, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Tabăra de la Moira este suprapopulată, adăpostind aproape 13.000 de refugiați. Potrivit datelor Ministerului grec al Migrației, la Moira locuiesc aproximativ 12.600 de refugiați și migranți, în timp ce oficial, tabăra are o capacitate de patru ori mai mică - de doar 2.800 de persoane, relatează Deutsche Welle. Numeroase organizaţii umanitare au avertizat timp de luni de zile că, din cauza condiţiilor sanitare deplorabile, Moria reprezintă un butoi cu pulbere şi au cerut ca cel puţin persoanele cele mai vulnerabile să fie evacuate. De la izbucnirea pandemiei, guvernul grec a transferat peste 1.000 de astfel de persoane în interiorul ţării.

Focul a izbucnit, miercuri, pe insula Lesbos din Marea Egee în primele ore ale dimineții, în mai multe locuri deodată. Vântul puternic a întețit flăcările în interiorul și exteriorul taberei de refugiați Moria. Între timp, incendiul principal a fost adus sub control de pompierii eleni. Tabăra a fost evacuată după ce flăcările au cuprins și barăcile locuite de refugiați.

Update: fires seem out of control. Moria is burning and this means Lesvos is burning and where are all the people now with their talks and promises? We are alone on this island and this fire is a fire in all of Europe but it only destroys our island https://t.co/Kw42ZAG20Y #moria pic.twitter.com/09K2Nt8pWC