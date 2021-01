VIDEO Incendiu de proporții într-un spital din America de Sud. Toți pacienții, printre care și bolnavi de COVID-19 - EVACUAȚI

Incendiu de mare amploare în capitala chiliană Santiago a necesitat sâmbătă intervenţia a peste 100 de pompieri şi evacuarea tuturor celor 350 de pacienţi dintr-un spital, dintre care unii erau infectaţi cu coronavirus, informează dpa, preluată de Agerpres.

The massive smoke column from the fire in Santiago de Chile's San Borja hospital. Video: Desiree Mirabal @PiensaPrensa pic.twitter.com/5PZTH1iulZ