Într-um mesaj, fostul edil a precizat că anul 2021 a fost cu totul diferit, pentru că i-a permis să se dedice pasiunilor sale, scrisul și muzica. "Am finalizat una din compozițiile mele mai vechi. Aceasta se cheamă “Dintre sute de catarge”, ca minunata poezie a marelui poet Mihai Eminescu (…) În prima zi din an, zi de repaus, inclusiv pt mine , am încropit, pe telefon, un suport video pt piesă, gândit “de uz intern”, adică: la nivelul familiei mele. (...) Vă dezvălui că am în plan un clip adevărat, profesionist, realizat cu specialiști în domeniu“, a precizat Nicolae Robu, potrivit Buletin de Timișoara.

Atât muzical, cât și prin versuri, piesa întrepretată de Nicolae Robu amintește de 2 formații emblematice ale Timișoarei. Melodia pare să fie inspirată de piesa Phoenix "Negru Vodă", în timp ce poezia lui Mihai Eminescu a fost pusă pe muzică de Pro Musica.

Nicolae Robu este cunoscut pentru pasiunea sa muzicală, însă într-un registru mai apropiat de muzica folk.