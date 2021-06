Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de oameni s-au așezat la coadă în fața sediului unui distribuitor de energie electrică pentru a-și schimba contractele. Și asta dintr-un singur motiv: să nu plătească mai mult la curent.



Pe de altă parte, unii dintre oameni sunt nemulțumiți pentru că deși au trecut în piața concurențială, trebuie să revină la distribuitori.



Experții avertizează că românii care nu au încheiat un nou contract vor plăti facturi mai mari. În plus, tot de mâine și facturile la gaze vor crește, iar la iarnă, oamenii ar putea plăti în plus chiar și două sute de lei.



În plus, scumpirea energiei aduce și alte costuri. Spre exemplu, la un simplu calcul vedem că o creștere cu 10% a energiei electrice, aduce o majorare a prețului aluminiului cu circa opt procente.



Peste trei milioane de români primesc în continuare energie electrică din serviciul universal. Însă, Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei susține că oamenii pot schimba contractul în orice moment, chiar dacă termenul a expirat.