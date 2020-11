VIDEO/ Fabrica de globulețe a lui Moș Crăciun din Curtea de Argeș, fără copii din cauza pandemiei

Fabrica de globulețe a lui Moș Crăciun nu are musafiri în acest an. Din cauza pandemiei, lipsesc sutele de copii care veneau în vizită an de an. Cu toate acestea, activitatea de acolo este în toi, iar angajații lucrează la foc continuu, relatează Realitatea PLUS.

