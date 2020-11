VIDEO Centura Ocolitoare Rădăuți, inaugurată cu 9 luni mai devreme! Anunțul ministrul Transporturilor despre Centura Bacăului

„Iată că un constructor român are capacitatea să finalizeze o lucrare intr-un termen mai scurt cu 9 luni fata de prevederile contractuale. Felicit constructorul pentru mobilizare si seriozitate si mai ales pentru ca s-a tinut de cuvânt in discutiile avute in iunie când am văzut stadiul lucrărilor. Rădăuțiul și localitățile din jur au o centură extrem de utila care scoate traficul greu si de tranzit din Rădăuți și dă perspectivă de dezvoltare. (...) Sunt convins că peste 4 ani lucrurile se vor dezvolta în zonă”, a declarat premierul Ludovic Orban, prezent la recepția lucrărilor variantei ocolitoarea municipiului Rădăuți.

Orban a anunțat că prioritare sunt și proiectele A7 București-Siret și Drumul Nordului, Suceava-Baia Mare: „Suntem extrem de determinați să realizăm proiectul A 7. Cele șase tronsoane de autostradă sau drum expres”.

Premierul a mai anunțat că ministrul Transporturilor l-a asigurat și că la legătura între Suceava și granița de vest pe drumul nordului, pe profil de autostradă sau drum expres s-au deschis ofertele și s-a declarat deja câștigătorul pentru cele trei tronsoane care vor realiza studiul de fezabilitate proiectul tehnic.

„Ne revedem după 5 luni, de pe 20 iunie, când impreuna ne asiguram că Varianta ocolitoare Rădăuți va fi finalizată înainte de termen. (...) Finalizăm un proiect care a fost promis de multi ani de cei dinaintea noastra dar fara sa ii aloce si banii necesari finalizarii lui. (...) Investițiile in infrastructura de transport sunt o prioritate absoluta pentru guvernul de dreapta, in timp ce guvernele de stanga sunt orientate spre politici care incurajează consumul, fără a sustine economia reala pentru realizarea investițiilor. (...)

În iunie spuneam că în decembrie ne vom vedea la recepție, iată că ne vedem mai repede, și acest lucru se datoreaza antreprenorului.

Am reusit sa ajungem aici pentru ca am trecut acest proiect pe fonduri europene nerambursabile POIM 2014-2020 în aprilie acest an, astfel am asigurat cash flow-ul necesar realizării lui. În noiembrie 2019, progresul fizic era de 32%, astazi il finalizam. Totalul decontului era 44 de milioane de lei (în noiembrie 2019 - n.red.), iar în total, într-un an de zile, noi am plătit peste 62,5 milioane de lei”, a anunțat ministrul transporturilor, Lucian Bode.

La jumătatea lunii august, lucrările la şoseaua de centură a Rădăuţiului erau finalizate în proporţie de 78%, iar drumarii turnaseră deja asfalt pe podul de peste Suceviţa. Proiectul presupune construcția a șapte poduri, două rampe și șapte sensuri giratorii.

Când va fi gata Centura ocolitoare a Bacăului

Ministrul Lucian Bode a anunțat vineri că doar în câteva zile va fi dată în folosință si Centura de la Bacău.

„Am facut un popas la Bacău, unde același antreprenor a dat o extraordinară veste, faptul că centura ocolitoare Bacău cu 16 km va fi dată în trafic peste câteva zile. Practic, vorbim despre primul tronson de autostradă construit în Moldova, care va fi dat în trafic în acest an”, a mai spus Lucian Bode.