VIDEO Cazul halucinant al polițistului din Botoșani târât de un șofer beat și fără permis

Incidentul s-a petrecut duminică seară în localitatea Bătrânești, unde poliţiştii veniseră la un caz după ce fuseseră chemați. În timpul intervenției Ambulanței la acel caz, unul dintre cei doi ofițeri de politie a observat în acest timp un autoturism marca Opel Astra de culoare roşie, în care se aflau doi tineri. Agentul a făcut semn pentru ca autoturismul să oprească, pentru a-l legitima pe şofer, iar acesta a oprit și a deschis portiera.

În mașină erau trei tineri, iar șoferul, un tânăr de 20 de ani, a oprit pentru câteva secunde, la semnalele polițistului. În momentul în care agentul s-a apropiat, a pornit motorul şi a demarat în trombă. Agentul se prinsese deja de portieră, în încercarea de a-l opri.

Tânărul aflat la volan, deși l-a văzut pe polițistul agățat, nu a oprit și a şi accelerat maşina. Agentul a fost aruncat în lateralul autoturismului după câţiva metri parcurşi în acest fel. Colegii săi au plecat imediat în urmărirea maşinii. După o urmărire de mai bine de trei kilometri pe drumuri acoperite cu pietriş, maşina cu cei trei tineri s-a răsturnat pe o porţiune de câmp.

Din primele cercetări reiese că tânărul nu avea permis de conducere, iar mașina pe care o conducea nu era înmatriculată. Acesta avea o alcoolemie de 0,43 miligrame de alcool în aerul expirat

„S-a stabilit faptul că acesta a condus un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, cu alcoolmie de 0,43 miligrame per litru, în aerul expirat. Mai mult de atât, tânărul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autoturismul pe care îl conducea nu figura ca fiind înmatriculat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Delia Neniscu, potrivit Realitatea PLUS.

Din fericire, polițistul nu a fost vătămat în timpul incidentului. Poliția a emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore a tânărului de 20 de ani.

În ultimii cinci ani, în schimb, pentru mai mulți ofițeri de poliție agresați în același mod nu a fost la fel.

În martie 2016, un poliţist din Dâmboviţa a fost rănit după ce a fost târât aproape 100 de metri pe şosea. A fost agăţat de portiera unei mașini. Șoferul beat şi fără permis a refuzat să oprească la o razie. Când agentul a deschis portiera autoturismului, șoferul a demarat în trombă. Ulterior, acesta a fost arestat pentru ultraj.



Un alt caz de agresiune extremă a fost cel din august 2015, când un polițist de la Rutieră a fost lovit cu mașina în timpul unei misiuni. Agentul Gheorghe Ionescu, poreclit „Dulăul”, a fost lovit și târât pe capotă 350 de metri. După trei săptămâni în comă, inima i-a cedat, din păcate. Avea 44 ani. Cel care l-a ucis, un om de afaceri turc, avea alcoolemia de 1,65 la mie si conducea cu 200 km la oră în timpul accidentului. A fost condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare.