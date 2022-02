Jurnalistul BuzzFeed News, Christopher Miller, a distribuit pe Twitter un mesaj conform căruia autoritățile ucrainene au confirmat o operațiune de asalt aerian pe Aeroportul Internațional ”Antonov” din Hostomel, la 15 minute de Kiev. La scurt timp, a apărut și anunțul că forțele rusești au ocupat aeroportul, una dintre cele mai importante facilități aeriene de transport marfă, operată de compania Antonov.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC