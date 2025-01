„Vocea acestor oameni este importantă- și trebuie auzita! Oricine ii ignora, disprețuiește, batjocorește greșește grav! Nu știu daca au fost 2.000/ 20.000 sau 200.000 ; nu contează daca votează cu AUR sau cu altcineva; e treaba lor daca susțin idei si oameni cu care noi nu suntem de acord ! Ei sunt ROMANI si au o nemulțumire uriașa ; mai sunt multe milioane de romani care nu sunt azi in strada - dar la fel de nemulțumiți! Cine ignora oamenii din strada o sa pățească la fel ca Băsescu in Ianuarie 2012! Oamenii sunt exasperați de sfidarea din partea lui Klaus Iohannis ( si a “șomerilor de lux” care încă fac turul televiziunilor sa se laude ce bine au făcut ei ca l-au adus pe Iohannis de la Sibiu)! Eu ma uit, ascult, încerc sa înțeleg ; aceasta este lecția pe care am învățat-o după 2014 !”.