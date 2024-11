„Se vor renumăra, la fel cum s-au mai renumărat voturile de atâtea ori până acum. Nu nimic rău. Când văd reacția acestora de la USR, îmi este clar ca au făcut smecherii, iar Ciolacu e în turul 2. Nu se anulează alegerile, nu am văzut probe în acest sens. Cel care nu vrea să renumeri, e clar ca a furat. Dacă avea Ciolacu 3.000 de voturi în plus, atunci făceau zeci de plângeri. Ciolacu nu a cerut renumărarea pentru că nu a vrut sa facă scandal. Dacă ești corect iese votul la fel, dacă ai făcut șmecherii, atunci iese cine trebuie, nu cine vrei tu”, a declarant Victor Ponta la Realitatea Plus.

Analistul politic Dorin Iacob lansează o informație bombă, care poate modifica rezultatul primului tur al alegrilor prezidențiale. Potrivit unor surse, o parte din voturile exprimare în sectorul 1 al Capitalei, pentru Ludovic Orban, ar fi fost contabilizate în contul Elenei Lasconi, a anunțat Realitatea Plus.