Dacian Cioloș a făcut dezvăluiri controversate în platoul Realitatea PLUS. Fostul premier a declarat că a fost sunat cu câteva luni înainte de tragedia de la Colectiv de președintele Iohannis pentru a-i propune o intrare în guvern. Dacian Cioloș a ajuns premier după ce peste 64 de persoane au murit în clubul de noapte, iar guvernul condus de Victor Ponta a demisionat.

„Cu domnul Iohannis m-am întâlnit îninte de a fi premier, de trei de două ori când era primar la Sibiu, și o dată în pimăvară, când m-a întrebat să mă implic executiv în România. M-a sunat după primul tur de discuții cu președinție de partide parlamentare, m-a sunat cu două zile înainte de nominalizarea mea”, a spus Dacian Cioloș în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

O astfel de declarație a făcut valuri pe scena politică iar premierul „detronat” după tragedia de la Colectiv, Victor Ponta, a decis să ofere informații de culise din acea perioadă tensionată pentru România:

Victor Ponta: Eu cred că declarația lui Dacian Cioloș lămurește foarte multe lucruri. Chiar cred că a fost chemat în luna martie și acum, tot ce s-a întâmplat în 2015 e mai ușor de înțeles. În luna ianuarie 2015 eu am avut o lungă discuție la Cotroceni cu domnul președinte Iohannis în care sigur, am discutat așa, ca între bărbați.

Am spus „vă felicit pentru câștigarea alegerilor, intenționez să rămân premier, am majoritate parlamentară, nu este nicio problemă în Parlament. Intenționez să rămân premier până la sfârșitul mandatului”, deci până când expira...în 2016. „Dar în această perioadă, îmi doresc să colaborăm, să lăsăm campania la o parte” și mi-a zis: „Da sigur, nicio problemă, vă rog să vă faceți datoria ca prim-ministru, nu doresc să faceți nimic altceva”.

Nici nu mi-a cerut demisia, nici nu a aflat de la mine că vreau să plec din funcție, ci pur și simplu a fost o discuție instituțională să lucrăm împreună. Eu am crezut în acea discuție, după care însă în februarie, când eram în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, după cum vă aduceți aminte, că erați în presă atunci, a fost arestat cumnatul meu de către DNA Ploiești, de către procurorul Portocală. Cum Îl cheamă? Că am și uitat numele.

Realitatea Plus: Negulescu

Victor Ponta: Negulescu, așa. Și mai mult decât atât, mama mea, sora au fost toți duși la DNA Ploiești. Sigur că atunci mi s-a cerut prima dată demisia, „nu am cum să rămân premier din moment ce iată, familia mea este cercetată de DNA”.

M-am întors în țară, m-am uitat să văd despre ce e vorba, mi-am dat seama că era absolut o înscenare. Am crezut însă că e împotriva lui Ghiță, că în final sigur cu dosarul de la Ploiești nu s-a întâmplat nimic, n-a fost niciodată trimis în judecată.

Însă în luna martie, pe 13 martie am verificat ca să nu greșesc data, a fost arestat colegul meu și prietenul meu Dan Șova, după ce îmi spusese cu câteva zile înainte că a fost chemat la procurorul Uncheșelu și li s-a cerut să facă denunț împotriva mea în dosarul Turceni-Rovinari că altfel va fi arestat. Șova a zis că nu are de ce să facă denunț, că nu am făcut nimic ilegal și, ulterior, la fel cum știți, Înalta Curte și la fond și în apel a achitat toți inculpații din acel dosar.

Însă acum, înțeleg că legat de dosarul de la Ploiești cu cumnatul, de dosarul cu Șova...domnul Iohannis din luna martie anticipa că are nevoie de un premier. Nu cred că îi propunea domnului Cioloș să intre în Guvernul Ponta, că nu se punea problema să intre Cioloș în guvernul pe care îl conduceam eu.

Deci acum lucrurile să zic sunt mult mai clare din punctul de vedere al desfășurării acelor evenimente și într-un fel, vreau să spun un lucru foarte important. Nu mi-am imaginat că așa, citez „o să fie nevoie să moară oameni ca să îmi dau eu demisia”. Dacă mi-aș fi imaginat vreodată, cu siguranță mi-aș fi dat demisia mai repede, dar am crezut, că, mă rog, e o bătălie politică care se duce cu mijloace judiciare.

Adăugați la această serie a evenimentelor faptul că la sfâșitul lunii ianuarie, domnul Maior a fost forțat să își dea demisia de la SRI și șef interimar a rămas domnul Coldea.

Realitatea Plus: Dar de ce Dacian Cioloș, domnule Ponta?

Victor Ponta: Uff, asta trebuie să vă răspundă Klaus Iohannis de ce. Eu știu sigur, mai pot să știu să adaug la această poveste faptul că domnul Dragnea când a devenit președinte al PSD după demisia mea în vară, eram încă premier...a avut o discuție la Cotroceni cu domnul Iohannis în care a spus „dacă pleacă Victor Ponta” - că vrea și Liviu Dragnea să plec eu din funcție - că îl propune pe Vasile Dâncu ca premier. Însă ulterior, ați văzut, Vasile Dâncu a ajuns doar vicepremier. Deci probabil că domnul Iohannis avea din luna martie pregătit premierul.

Realitatea Plus: Dați-mi voie să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că e vreo legătură directă între alegerea lui Dacian Cioloș și încă o declarație pe care el a făcut-o la Anca Alexandrescu și anume că are sau a avut o oarecare influență și o potență, o capacitate în a negocia în afară.

Victor Ponta: Categoric da și, cu siguranță o să găsiți, cred că tot la dumneavoastră la postul de televiziune, Rareș Bogdan anunța cu vreo lună înainte de Colectiv că Dacian Ciloș va fi prim-ministru. Da, Dacian Cioloș a avut întotdeauna, de când face...vorbesc în viața publică, a avut sprijinul Franței. Știți că Traian Băsescu spunea că l-a pus Sarkozy comisar, nu l-a pus el comisar.

Și, probabil domnul Iohannis cu sprijin german, probabil că s-a gândit sau cineva din spatele lor s-a gândit că se reface în România acest tandem la nivel european, Germania - Franța. Da, are, a avut sprijin Dacian Cioloș, a fost de altfel liderul grupului europarlamentarilor francezi ai domnului Macron. Asta e foarte clar, că a avut acest sprijin. Nu știu dacă îl mai are acum, dar atunci cu siguranță îl mai avea.

Realitatea Plus: Mai vedeți o astfel de manieră de împărțire a funcțiilor publice și în zilele noastre?

Victor Ponta: Eu cred că dacă nu vorbim despre trecut și nu-l spunem așa cum e el, dureros - nu se schimbă nimic din trecut, dar se poate schimba prezentul și viitorul în sensul să nu se mai întâmple aceleași lucruri. Dacă ascundem trecutul...da, se poate întâmpla din nou.

Adică, în sensul ăsta cred că e importantă istoria recentă a României. În sensul de a nu mai repeta niște lucruri cumplite. Eu în continuare cred... În politică se spune că se poate face absolut orice. Nu! Cred că să te folosești de moartea unor oameni pentru un interes politic este dincolo de politică și asta nu trebuie să se mai întâmple niciodată în România. Am văzut că nu s-a mai întâmplat. Au mai fost tragedii în România și nu a mai venit nimeni să le folosească, să le instrumenteze politic. Dar mai spun încă odată strict aici referindu-mă la mine. Nu mi-am închipuit, m-am gândit că bătălia asta cu dosare e foarte dură. Dar nu mi-am închipuit niciodată că ar trebuie o tragedie ca să plec din funcție. Aș fi plecat eu de bunăvoie. Și exprimarea domnului Iohannis, nefericită, cu „a trebuit să moară oameni” a rămas în minte și cred că rămâne tuturor în minte și e imposibil de șters.

