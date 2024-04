Anunțul triumfal al lui Cristian Popescu Piedone că Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti îi „susţine candidatura la funcţia de Primar General al Capitalei”, a fost contrazis rapid de liderul de sindicat, Viorel Hușanu.

Acesta a precizat că s-a întâlnit cu Piedone, dar nu i-a promis nimic, cu atât mai puțin voturile celor 14.000 de membri ai sindicatului. Și că s-a întâlnit și cu candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, şi va avea discuţii cu toţi candidaţii la PMB.

Cum a încercat Piedone să fure imaginea SANITAS. Șeful uniunii sindicale: „Nu am promis nimic”

"Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti îmi susţine candidatura la funcţia de Primar General al Capitalei! (...) Împreună, suntem mai puternici! Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti are 14.500 de membri, medici, asistenţi medicali şi personal TESA. Vă mulţumesc pentru susţinere şi încredere!”, a scris pe Facebook candidatul Piedone, încercând să se folosească de imaginea SANITAS și să inducă bucureștenii în eroare în legătură cu susținerea de care în realitate nu beneficiază.

"Noi am avut o discuţie, aşa ne dorim să avem o discuţie cu toţi candidaţii. Nu am promis nimic, nu cred că putem noi să controlăm nimic” a declarat Huşanu.

„Eu am avut o întâlnire cu domnul Piedone astăzi şi zilele trecute cu domnul Cîrstoiu şi îmi doresc să am cu toţi candidaţii la Primărie - pentru că reprezint toate spitalele din Bucureşti şi este foarte important cine va fi primar atât la Capitală, cât şi la sectoare – şi în cadrul acestei întâlniri am discutat toate problemele pe care noi, cei de la SANITAS, le-am identificat în cele 19 spitale aflate în subordinea ASSMB", a adăugat liderul SANITAS.

Postarea lui Piedone care a pus pe jar Uniunea Sindicală SANITAS

Azi, Piedone a făcut o postare pe pagina sa oficială de Facebook în care anunța că uniunea sindicală îi susține candidatura la funcția de Primar General al Capitalei

„În urma unei erori de redactare, menționez ca domnul Viorel Hușanu NU ÎMI ESTE CONSILIER , CI CONSULTANT!



Uniunea Sindicală SANITAS București îmi susține candidatura la funcția de Primar General al Capitalei!



Președintele SANITAS București, domnul Viorel Hușanu, este, de astăzi, CONSULTANTUL meu pe domeniul SănătățiI, NEINREGIMENTAT POLITIC!



Domnul Viorel Hușanu îmi va aduce la cunoștință toate problemele existente în sistemul sanitar!



Împreună, muncim pentru sănătatea cetățenilor din București!



Împreună, avem o singură misiune: cele 19 spitale de stat din București să beneficieze de cea mai modernă logistică, actul medical să fie de calitate, iar pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri!



Împreună, suntem mai puternici!



Uniunea Sindicală SANITAS București are 14.500 de membri, medici, asistenți medicali și personal TESA.



Vă mulțumesc pentru susținere și încredere!

Voi munci și nu vă voi dezamăgi!



Cu respect, primarul Piedone”

