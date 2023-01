Viktor Orban, unul dintre cei mai ultranaționaliști lideri europeni, considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, vrea încetarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei.

„A venit momentul în care ar trebui să vină cineva care este suficient de curajos şi care are bicepși puternici şi este lat în spate ca să spună că am făcut lucrurile prost”, a declarat Viktor Orban.

Premierul maghiar spune că acest lucru ar reduce la jumătate inflația în Europa. Reacția vine la doar câteva zi după ce Orban cerea un armistițiu de pace.

„Sper din suflet ca europa sa nu se bage in treaba asta pana in gat. Ungaria a reusit sa stea deoparte complet de toate astea. Si am reusit sa facem asta in ciuda presiunii internationale. Punctul notru de vedere este ca trebuie semna un armistitiu imediat. Trebune sa avem de indata negocieri de pasi si trebuie sa gasim pacea”, a declarat Victor Orban.

Pe de altă parte, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vrea noi sancțiuni pentru Kremlin.

URSULA VON DER LEYEN, președintele Comisiei Europene: „Trebuie să continuăm să creştem presiunea asupra Rusiei şi vom continua, bineînţeles, sprijinul nostru de neclintit pentru Ucraina”.

Între timp, Rusia încearcă să fenteze sancțiunile impuse de UE folosindu-și propriile tancuri petroliere. Sancţiunile extinse impuse de Uniunea Europeană pentru achiziţia şi transportul de ţiţei rusesc au obligat Rusia să transporte din ce în ce mai mult petrol cu propriile sale tancuri petroliere.