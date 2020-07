Vicepremierul Raluca Trucan vine în sprijinul autoritățile locale. Primarii vor putea deconta costurile cu materialele sanitare în anumite condiții

Raluca Turcan, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din România.: "Avem la nivelul Ministerului Fondurilor Europene deja deschis apelul de decontare a achiziţiilor cu materiale sanitare şi materiale de protecţie. Vă adresăm solicitarea ca în măsura în care aveţi unităţi sanitare în subordine să nu ezitaţi şi să cereţi această decontare care este extrem de importantă şi în perspectiva altor cheltuieli sanitare pe care le veţi mai avea de făcut".

Declarația a fost consemnată în timpul unei videoconferințe.

Liderul PNL a vorbit și despre creșterea capacității de testare CoVID în ultima perioadă.

"Am plecat de la 400 de teste pe zi şi am ajuns la o capacitate de peste 20.000 de teste pe zi". Turcan a mai adăugat și că "inclusiv pe partea de COVID am decontat concediile medicale şi pentru cei aflaţi în carantină sau în izolare".