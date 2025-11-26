”La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 00:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe Calea Ferentari, din Sectorul 5. Din primele informaţii, o tânără în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bd. Pieptănari, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 110, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră.

În urma impactului, mai multe elemente de caroserie au sărit pe un alt autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani pe aceiaşi direcţie de deplasare.



În urma accidentului de circulaţie, pasagera din primul autovehicul, o tânără în vârstă de 20 de ani, şi-a pierdut viaţa, iar cea care conducea autovehicului a necesitat transportul la spital.



Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

În cauză a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Pe timpul cercetării la faţa locului, traficul rutier pe Calea Ferentari a fost restricţionat pe ambele sensuri de deplasare.