Cu toate că nu este primul obiect legat de film care este vândut la licitație, această ușă a reprezentat un element iconic și plin de semnificație pentru mulți spectatori ai blockbuster-ului din anii '90. Suma exorbitantă pentru care a fost vândută sugerează că nostalgia și interesul pentru operele clasice ale cinematografiei continuă să fie puternice în rândul publicului.

Încă de la lansarea filmului a început o adevărată dezbatere, dacă bucata de lemn care a dus-o pe Rose, actrița principală interpretată de Kate Winslet, ar fi putut să îl țină și pe iubitul ei, Jack, interpretat de faimosul actor Leonardo DiCaprio.

Bucata de lemn de balsă a fost cumpărată de un teoretician, după ce a fost vândută la o licitație pentru suma de 718.750 de dolari (567.561 de lire sterline), conform theguardian.com. Acum, teoreticianul norocosul poate testa el însuși controversata teorie.

Scena în care Rose este salvată după ce a fost pusă pe bucata de lemn și a plutit spre mal, dar care nu l-a putut găzdui și pe Jack, a rămas și acum întipărită în memoria oamenilor.

În anul 2022, regizorul James Cameron a vrut să stopeze speculațiile conform cărora Jack nu ar fi trebuit să moară. Acesta a declarat faptul că moartea lui era necesară pentru a încheia povestea într-un mod dramatic, asemănător piesei de teatru Romeo și Julieta.

Cameron: „Doar unul singur putea supraviețui”

Acesta a declarat pentru Postmedia că a fost: „studiu științific pentru a pune capăt la toată această poveste și a înfige un țăruș în inima ei o dată pentru totdeauna”.

„De atunci am făcut o analiză criminalistică amănunțită cu un expert în hipotermie care a reprodus pluta din film... Am luat doi cascadori care aveau aceeași masă corporală ca Kate și Leo și am pus senzori peste tot pe ei și în interiorul lor și i-am pus în apă cu gheață și am testat dacă ar fi putut supraviețui printr-o varietate de metode și răspunsul a fost: nu aveau cum să supraviețuiască amândoi. Doar unul singur putea supraviețui”, a mai declarat regizorul.

