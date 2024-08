Într-o intervenție la Realitatea Plus, avocatul Adrian Cuculis a analizat la rece această decizie controversată, și a adus în discuție cazul de la Padina, unde, desi dovezile erau covârșitoare impotriva acuzatilor, judecatorii au considerat normal sa ii lase in libertate.

„E o decizie pe care nu ai cum sa o comentezi. Doar că am spus-o de cand au fost arestate: Daca nu se schimba temeiurile care au dus la aceasta masura preventiva, nu o sa vedeti nici masura preventiva schimbata. Nu accept varianta unei solutii gresite pronuntate initial. Motiv pentru care este foarte posibil ca acele lucruri care au dus la arestarea preventivă initiala sa se fi schimbat.

Este foarte posibil sa admit si ipoteza in care au prezentat noi probe in aparare, dar nu putem sa excludem nici faptul ca la un moment dat toata presiunea pe care am vazut-o ca s-a pus pe sistemul de sanatate sa se fi transformat de fapt intr-o presiune pe judecatori sa o ridice.

Dar eu nu imi explic altceva: Chiar niciun fel de masura preventiva, absolut nimic? Acest rollercoaster de emotii pe de o parte si de masuri pronuntate in acest dosar? Pleci de la o acuzatie de omor calificat unde primesti o masura preventiva drastica – arestul intr-un centru penitenciar, de detentie, iar ulterior nu mai ai niciun fel de masura?

Haideti sa mergem pe cele doua ipoteze. Ori chiar am fost tarati cu totii si indusi intr-o eroare astfel incat sa se distraga atentia de la Statul Paralel si altele, ori pur si simplu acolo s-a produs o eroare judiciara.

Asta sigur ca ramane de vazut, dar nu in ultimul rand trebuie sa ne raportam tousi la depozitiile si toate marturiile care au intervenit in spatiul public de atatea saptamani, si parca pe zi ce trece mai apare cate o marturie, toate care s-au adaugat acestui dosar.

Este o solutie inexplicabila in contextul in care vorbim despre o infractiune extrem de grava, dar sa nu excludem nici Padina. Aduceți-vă aminte Padina. Omor ca la carte ca sa spunem asa, adica indiscutabil , si totusi judecatorii le-au dat drumul”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

