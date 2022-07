Începem chiar Nicolae Ciucă. Generalul în rezervă este premier și președinte al PNL, iar potrivit declarației de avere, anul trecut a cumulat venituri de aproape 170.000 de lei. Acesta a încasat anul trecut de la Ministerul Apărării și o pensie de serviciu de aproximativ 215.000 de lei, adică mai mult decât a primit din activitatea de la Guvern. Nicolae Ciucă și soția sa dețin o casă și un două terenuri intravilane, iar la capitolul bunuri au două autoturisme.



Vicepremierul Sorin Grindeanu s-a confruntat cu o scădere importantă a veniturilor anul trecut după ce a renunțat la poziția de președinte al ANCOM. Dacă în 2020 încasa peste 530 de mii de lei, în 2021 a raportat venituri totale de sub 155.000 lei. Familia Grindeanu deține un teren intravilan de peste 500 de metri pătrați în Timiș, unde are și o casă de 200 mp.



Vicepremierul Kelemen Hunor a încasat anul trecut venituri de peste 300.000 lei de la guvern. Împreună cu soția, deține mai multe terenuri și case și are în conturi peste 325.000 de lei, precum și tablouri estimate la 6.000 de euro.



Ministrul de Finanțe Adrian Câciu a câștigat în 2021 aproximativ 15.000 de lei pe lună, din funcția de consilier pe probleme economice la PSD, consilier al primarului din Buzău, ministru al finanțelor și din drepturi de autor. În ceea ce privește proprietățile, Câciu are un apartament și mai multe spații comerciale.



Liberalul Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne, a raportat anul trecut venituri salariale de aproape 170.000 de lei. Bode a scris în declarația de avere și că s-a împrumutat cu 100.000 de euro de la o persoană fizică. Angajarea soției sale Karina, în Ministerul Educației a stârnit un amplu scandal. Sorin Cîmpeanu și Lucian Bode ar fi instalat-o „pe un post dedicat”. Ministrul de interne a spus că a fost vorba despre o procedură transparentă, permisă de lege și de care pot beneficia cadrele didactice. Karina Bode a încasat aproape 14 mii de lei de la minister.



Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, și-a trecut în declarația de avere că deține doar două apartamente în București, ambele de sub 100 de metri pătrați. În privinta veniturilor salariale, Bogdan Aurescu a încasat anul trecut venituri de la MAE, Universitatea din București, SNSPA și Universitatea 'Nicolae Titulescu', de aproape 300 de mii de lei.



Cătălin Predoiu a avut venituri de peste 320.000 de lei din servicii de avocatură și de aproape 120 de mii de lei din activitatea de deputat. Ministrul Justiției a mai încasat bani ca membru CSM și ca ministru. Totuși, la Baroul București apare, de altfel, că Predoiu și-a încetat dreptul de exercitare a profesiei de avocat la 25 noiembrie 2021 pe motiv de incompatibilitate. Predoiu nu declară terenuri ori apartamente sau case de vacanță, dar mai deține ceasuri și obiecte de artă, tablouri și cărți dobândite în ultimii 22 de ani și estimate la 45.000 de euro.



Ministrul PSD al Apărării Vasile Dîncu a încasat anul trecut venituri salariale de peste 243.000 de lei, de la minister, senat și universități. Dîncu, unul dintre cei mai bogați miniștri PSD din Guvernul Ciucă, și-a deschis anul trecut două depozite în valoare de 2 milioane de lei. În plus, el mai deține tablouri, bijuterii din aur, sculpturi, gravuri și timbre cu o valoare estimată la 45.000 de euro.



Liberalul Sebastian Burduja, ministru al Digitalizării, este fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte al Băncii Române de Comerț Exterior. Acesta declară că are două terenuri agricole în județul Neamț, un apartament în București, un altul în Năvodari și o casă de locuit în Satele Unite ale Americii. Burduja deține două mașini, dar și ceasuri și bijuterii de 9.000 de euro. În privința activelor financiare, el are un cont curent de peste 13.000 dolari și un depozit de aproape 60 de mii de dolari. Ministrul mai are 5 conturi deschise și la băncile din țară. La capitolul venituri, Sebastian Burduja a raportat pentru anul trecut venituri din salarii de aproape 235.000 de lei de la Camera Deputaților, dar și venituri din închirierea bunurilor.



Marcel Boloș are un apartament în Bihor și unul în Cluj-Napoca și un teren extravilan tot în Bihor. Ministrul investițiilor și proiectelor europene are deschise conturi și depozite în lei la mai multe bănci în valoare de peste 1 milion de lei. În privința veniturilor, Marcel Boloș a încasat anul trecut peste 391.000 de lei. Întrebat care este 'secretul' veniturilor mari, Boloș a spus că a avut câte două locuri de muncă și funcţii de conducere şi că nu are pe nimeni în întreţinere.



Florin Spătaru, ministrul Economiei, a lucrat în domeniul naval din 1995. El declară că a încasat anul trecut venituri de aproape 315.000 de lei. În ultimii 8 ani a fost președinte al Asociatiei Constructorilor de Nave din Romania, iar împreună cu soția deține două case de locuit în Galați și 3 terenuri. Ministrul mai deține bijuterii și obiecte de artă estimate la 35.000 de euro și peste 300.000 de lei în conturi și depozite.



Virgil Popescu, ministrul PNL al Energiei, este unul dintre cei mai bogați membri din Cabinetul Ciucă. El deține proprietăți din moșteniri și partaj succesoral, precum și depozite în bănci și acțiuni la mai multe firme. Popescu are cinci terenuri intravilane, trei terenuri forestiere și încă șapte terenuri agricole. Deține o casă de locuit, o casă de vacanță și două apartamente în București și Drobeta Turnu Severin. În declarația de avere apare că împreună cu soția sa, Laura Negulescu, deține acțiuni sau părți sociale la 10 societăți, printre care și Petrom. Despre acestea din urmă, Virgil Popescu a declarat că le-a vândut și că au rămas doar cele care aparțin soției sale. În privința veniturilor din salarii, Virgil Popescu a încasat anul trecut peste 164.000 de lei.



Tanczos Barna a încasat anul trecut venituri salariale de peste 170.000 de lei ca ministru al Mediului. Împreună cu soția, ministrul deține două terenuri intravilane și trei terenuri agricole , plus o casă de locuit de 283 mp.



Ministrul Dezvoltării Attila Cseke a raportat în 2021 venituri salariale de peste 150.000 de lei. Attila Cseke deține un teren intravilan și o casă de locuit în Bihor. Familia Cseke are și două autoturisme.



Marius Budăi a încasat anul trecut venituri salariale de peste 155.000 de lei, ca deputat și ulterior ca ministru al Muncii. El deține împreună cu soția sa un teren intravilan și o casă de locuit în județul Botoșani. Familia Budăi avea anul trecut 3 autoturisme, dar în noua declarație de avere, ministrul a trecut 2 autoturisme vândute. Budăi a explicat că în în 2021 a cumpărat 2 autoturisme și a vândut alte două.



Ministrul PSD al Sănătății Alexandru Rafila, medic microbiolog, este unul dintre cei mai bogați miniștri ai Cabinetului Ciucă. Anul trecut, Rafila a împrumutat o rudă cu 235.000 de euro, a vândut un teren intravilan cu 510.000 euro și un apartament cu 67.500 de euro. Rafila a rămas cu 2 terenuri intravilane, un teren agricol și un teren extravilan. Ministrul are două apartamente, unul în București, iar altul în Voluntari și o casă de locuit în Râșnov. La capitolul active financiare, Rafila are printre altele un cont curent de peste 256.000 de euro, un depozit bancar de peste 200.000 de euro, un cont de peste 15.000 de dolari, un altul de peste 132.000 de lei și încă un depozit de peste 120.000 de lei. Nu în cele din urmă, Alexandru Rafila mai deține peste 100.000 de euro în numerar. În privința veniturilor, acesta a încasat peste 370.000 de lei anul trecut.



Ministrul al Educației Sorin Cîmpeanu a încasat anul trecut salarii de peste 413.000 lei de la minister și universități. În privința proprietăților și a bunurilor deținute, familia Cîmpeanu deține un teren intravilan și o casă în Otopeni, plus un apartament în București. Împreună cu soția, Cîmpeanu are 3 mașini și conturi curente în care ține aproape peste 700.000 de lei.



Ministrul PNL al Turismului Daniel Cadariu a încasat anul trecut venituri de peste 138.000 de lei de la senat și de la guvern. El deține, potrivit declarației de avere, patru terenuri intravilane, un apartament și o casă în Gura Humorului. Acesta are și 3 conturi curente deschise în care are 45.000 de dolari, 85.000 de euro și peste 3.000 de lei.



Gabriela Firea a încasat anul trecut aproximativ 140.000 de lei, ca senator și ministru al Familiei. Alături de soțul său, Florentin Pandele, posedă 3 terenuri intravilane și unul extravilan în județul Ilfov. Firea deține bijuterii și tablouri în valoare estimată la 240.000 de euro.



Ministrul PSD al Culturii Lucian Romașcanu a încasat anul trecut peste 140.000 de lei ca senator. Împreună cu soția deține o casă și un teren intravilan în Mogoșoaia, județul Ilfov. Cei doi mai dețin și 2 autoturisme precum și ceasuri și bijuterii estimate la 15.000 euro.



Eduard Novak, ministrul Sportului și singurul campion paralimpic din istoria României, a încasat anul trecut peste 170.000 de lei din activitatea de la palatul Victoria. El deține, împreună cu soți,a patru terenuri intravilane, un teren agricol și un teren extravilan plus trei apartamente în Miercurea Ciuc și unul în Budapesta. Anul trecut, la Tokyo, Eduard Novak a înregistrat a cincea participare la Jocurile Paralimpice și a cucerit medalia de argint în proba de urmărire individuală 4.000 m. În declarația de avere, Eduard Novak și-a trecut că a încasat peste jumătate de milion de lei de la Ministerul Sportului ca premiere pentru rezultatul obținut.



Petre Daea deține din nou funcția de ministru al Agriculturii. Potrivit declarației de avere el a încasat anul trecut 17.000 lei, drepturi salariale de la PSD. În plus, acesta a raportat 19.200 de lei ca deputat, precum și o pensie de 62.400 de lei. În privința proprietăților, Petre Daea deține un teren intravilan și un teren forestier. Împreună cu soția are un apartament în Drobeta-Turnu Severin, un alt imobil tot în județul Mehedinți și un apartament în București. Singur, ministrul mai deține o casă de vacanță moștenită. Familia Daea are un depozit bancar de 115.000 de lei și conturi curente de peste 47.000 lei, plus încă unul de peste 4.000 de euro.