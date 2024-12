Smiley a spus că a fost nevoit să meargă până la Piteşti pentru a putea să-şi exprime votul şi a postat şi o fotografie în care, alături de familie, arată buletinul cu ştampila doveditoare că a votat.



"La mulţi ani, România! Am mers special la Piteşti împreună cu familia şi am votat!", a spus cântăreţul.

Ştefan Bănică urează "La mulţi ani!" tuturor românilor şi le spune că "votul nu este doar o ştampilă pe o hârtie".



"La mulţi ani, România! La mulţi ani românilor de pretutindeni! Şi, pentru că suntem în perioada alegerilor parlamentare şi prezidenţiale şi trăim nişte momente destul de tulburi, îndemnul meu este să votaţi responsabil. Votul nu este doar o ştampilă pe o hârtie, ci înseamnă puterea pe care o daţi celor care ne vor reprezenta şi vor lua decizii în numele nostru, înseamnă viitorul nostru şi al copiilor noştri. Aveţi propria părere! Pentru asta trebuie să ne interesăm de cei pe care îi votăm, să ne informăm cine sunt, cum gândesc. Avem drepturi, dar trebuie să ştim ce să facem cu ele. 'E dreptul tău!' - un cântec filmat la concertul de Crăciun din 2019, dar al cărui mesaj rămâne la fel de valabil şi astăzi", spune artistul pe pagina sa de Facebook.





Actriţa Oana Pellea îi îndeamnă pe oameni să-şi apere ţara prin vot.



"La mulţi ani, România! Aici m-am născut. Aici îmi sunt îngropaţi părinţii, strămoşii şi prietenii. Aici am prieteni. Aici visez în superba limbă română. Aici trăiesc. Aici iubesc. Aici mă doare. Aici mă bucur. Aici plâng. Aici cerul e mai aproape. Aici marea o simt a mea. Aici munţii îmi vorbesc. Aici soarele şi luna îmi sunt mai aproape de suflet. Aici pământul miroase a acasă! La mulţi ani, ţară superbă! Îţi doresc pace! Îţi doresc să nu mai fii minţită, furată şi înşelată. Îţi doresc să fii iubită, respectată şi slujită de oamenii tăi. La mulţi ani, ţară superbă! La mulţi ani, ROMÂNIA! La mulţi ani, oameni buni! La mulţi ani românilor de pretutindeni, celor din ţară şi celor care îşi poartă ţara în inimă...oriunde ar fi! Fie ca România să-şi continue drumul pe calea democraţiei! Oameni buni, apăraţi-vă ţara prin vot!", transmite şi Oana Pellea.

Ziua votului crucial. Mutări spectaculoase în lupta pentru Parlamentul României. Atmosfera de la sediile partidelor: cum se împarte PUTEREA



Şi Marius Manole transmite că românii "sunt buni, sunt înţelepţi" şi îi îndeamnă să lupte pentru democraţie.



"La mulţi ani, România! Românii sunt buni, sunt înţelepţi. Da, e adevărat, vremurile uneori ne-au îngenunchiat. Ne-au învrăjbit. Dar mereu în astfel de momente ne-am ţinut de mână şi am mers mai departe cu fruntea sus. Mai puternici, mai buni, mai neînfricaţi. Românii sunt credincioşi. Nu-şi fac chip cioplit dintr-un diavol coborât pe pământ în chip de înger. Românii vor şti să aleagă înţelept. Ne-am îngropat părinţii, copii, prietenii atunci în '89. Am devenit liberi. Libertate, libertate, libertate strigam tot într-un decembrie friguros. Libertate strigăm şi azi după 35 de ani. Avem o democraţie care atârnă de un fir de păr. Haideţi să luptăm pentru ea. La mulţi ani, români! Dincolo de toate şi toţi suntem şi rămânem un popor liber ! #IesiLaVot", a scris Marius Manole.



Cântăreţul Cătălin Crişan a transmis că a reuşit să facă fericiţi doi bunici care şi-au botezat nepotul şi îi îndeamnă pe români să voteze.



"La mulţi ani, tuturor românilor! Aseară la Drăgăşani, am făcut fericiţi doi bunici care şi-au botezat nepotul într-o zi Sfântă. Să le trăiască! Duminică frumoasă tuturor şi mare grijă pe cine votaţi...", a scris şi Cătălin Crişan.



Actorul Mihai Călin, într-un mesaj video, spune că a votat "pentru Uniunea Europeană, pentru NATO şi pentru toate libertăţile pe care le-am câştigat".



"1 decembrie 2024. La mulţi ani România! Am votat. Sper că aţi făcut-o şi dumneavoastră sau o veţi face cât mai repede. Am votat pentru Uniunea Europeană, pentru NATO şi pentru toate libertăţile pe care le-am câştigat. Suntem în cel mai bun moment al României din toate timpurile, să nu-i dăm cu piciorul, să nu-l stricăm", a spus actorul.



Loredana Groza îi îndeamnă pe români să iasă la vot, într-un mesaj postat sâmbătă.



"Mâine este o zi crucială pentru România, pentru democraţie, cele mai importante alegeri de la Revoluţia din ‘89 şi până acum! E o zi în care hotărâm viitorul ţării noastre, România! O zi în care 35 de ani de eforturi uriaşe, de sacrificii pot fi şterse cu buretele! Ca cetăţean al acestei ţări, sunt în slujba poporului meu de 40 de ani, încercând să aduc bucurie şi alinare românilor mei prin cântecele mele! Am trăit în comunism şi am avut şansa inimaginabilă atunci să lupt ca să trăiesc în democraţie, pentru care generaţia mea s-a jertfit la Revoluţie! Haideţi mâine la vot! Votaţi cu dragoste şi responsabilitate, cu conştiinţă şi implicare! Nu votaţi din perspectiva urii şi a răzbunării! Nu vă lăsaţi manipulaţi şi influenţaţi de demagogi şi vorbe goale, de emoţii trecătoare! Istoria nu ne va ierta! Generaţia de azi e generaţia care trebuie să aducă prosperitate României, nu să o arunce în haos şi disperare! Pentru copiii noştri şi urmaşii urmaşilor lor! Hai la vot!, a spus şi Loredana Groza.

Dramaturgul Matei Vişniec este de părere că Ziua Naţională ar trebui să fie o zi de "reflecţie aprofundată şi de trezire".



"Poate că avem nevoie de un Minister al Apărării numerice... Am votat cu multă amărăciune în suflet. Ziua Naţională a României ar trebui să fie astăzi una de reflecţie aprofundată şi de trezire. Există forţe oculte care vor să-i adoarmă pe români, să-i transforme într-un fel de zombi geopolitici. Săptămâna care a trecut a fost una neagră pentru istoria postdecembristă a României. Au apărut aproape din neant personaje care vor să schimbe mersul natural al României spre familia europeană, spre aprofundarea statului de drept şi a practicii democratice. Am urmărit cu stupoare cum aceşti oameni care vor să ne rupă de Europa şi să ne readucă la statutul de vasali ai Rusiei sau la un tip aberant de autarhie folosesc din abundenţă numele lui Dumnezeu. Aceşti ideologi ai obscurantismului şi ai servituţii voluntare se declară toţi ca fiind 'mari credincioşi' şi 'mari români'. Ar fi timpul să lansăm o dezbatere despre cum funcţionează spălarea creierelor prin etalarea insistentă a 'credinţei'. BOR are numai de pierdut dacă nu se detaşează net şi inteligent de oportuniştii şi mercenarii care recurg la o retorică ortodoxistă pe care o transformă în slogane electorale. Sigur, este mult mai uşor să te baţi în piept cu pumnul declarând că eşti un 'mare credincios', decât să dai dovadă de competenţă în privinţa principalelor probleme cu care se confruntă România. Nu-i vom putea număra niciodată pe corupţii, pe hoţii şi pe mincinoşii care s-au declarat oameni cu frica lui Dumnezeu. În gura multor politicieni români numele lui Dumnezeu sună ca o insultă, ar trebui în mod normal să intre în pământ de ruşine. Dar pământul este, cum ştim, foarte generos, şi suportă multe inepţii şi sacrilegii. Am votat astăzi cu o enormă amărăciune, dar încrezător totuşi că românii se vor trezi în ultimul moment. Ne va fi probabil greu să descâlcim toate firele toxice ale săptămânii care a trecut, cu toate paradoxurile ei şi cu toate necunoscutele legare de manipularea prin unele reţele de socializare. Vom avea probabil nevoie de un Minister al Apărării numerice. Altfel vor continua atacurile de genul celor care au plasat un necunoscut retrograd şi putinist pe o orbită politică importantă în politica românească", a scris Matei Vişniec pe pagina sa de socializare.