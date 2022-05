”Am crezut într-o pace eternă, am făcut o diplomaţie fără perspectivă, am ascuns răul care exista în această perioadă şi am crezut că totul va fi bine, nu va mai exista crimă, nu va mai exista război şi că lucrurile vor merge spre un progres pentru care nu trebuie să facem nici jertfe şi nici să acţionăm (...) Răul poate să se banalizeze, răul se poate banaliza nu pentru că este ceva banal, ci pentru că poate fi făcut de oameni care la un moment dat nu înţeleg mersul lumii, care sunt robi ai unui sistem care în faţa problemelor evadează în ură. Ura, câteodată este o emoţie mai puternică care uneori uneşte mai mult decât iubirea (...)”, a declarat Vasile Dâncu.



Acesta a vorbit și despre mesajele zilnice primite pentru ca România să nu sprijine Ucraina.



”Astăzi ne dăm seama tot mai mult că indiferenţa poate să ucidă. Ne lovim de o teorie care a apărut despre neutralitate. Primesc zilnic zeci de mesaje să nu sprijinim Ucraina pentru că nu este treaba noastră, că de ce să intrăm noi într-un conflict. Este treaba noastră, a fiecăruia. Sigur că totalitarismele au greşit atunci când au construit vinovăţii colective, găsind duşmani comuni, dar astăzi putem să spunem un singur lucru: nu suntem toţi vinovaţi, dar suntem toţi responsabili”, a mai explicat Vasile Dâncu.

Ministrul Apărării, Vasile Dâncu, a participat, vineri, la deschiderea Sinagogii din Cetate, de la Timişoara, după ce au fost făcute unele lucrări de restaurare.

Sinagoga din Cetate, al cărei proces de restaurare nu este finalizat, a fost redeschisă vineri, la ora 13, printr-o ceremonie la care participă oficialități și membri ai comunității.

Printre cei prezenți la deschiderea Sinagogii din Cetate au fost primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ÎPS Ioan Selejan Mitropolitul Banatului, vicepreședintele Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, dar și Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii, potrivit tion.ro.

Dominic Fritz și Marcel Ciolacu au dezvelit împreună placa Sinagogii din Cetate.