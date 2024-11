"Vă informăm că zborul Nurnberg - Sibiu programat pentru aterizare la ora 12,00 a fost deviat la Cluj din cauza condiţiilor meteorologice de pe Aeroportul Sibiu, respectiv vânt de forfecare cu viteza de 24 de noduri (44 km/oră). Aeronava a încercat de două ori aterizare până la luarea acestei decizii. Aeronava are o capacitate de 180 de locuri", a explicat Alexandra Păcurar, purtător de cuvânt al aeroportului.



Potrivit AIS, pasagerii care vor ateriza la Cluj vor fi transportaţi pe cale rutieră către Sibiu.



"Şi zborurile ulterioare programate pentru astăzi vor înregistra întârzieri (vineri - n.r.) la plecare şi sosire. Informaţiile vor fi actualizate în timp real pe site-ul nostru. În acest moment, zborul Sibiu-Dortmund are ora estimată de plecare la 16,05, faţă de ora iniţială de 12,30", a transmis purtătoarea de cuvânt.



Sibiul se află încă din cursul dimineţii sub avertizări de cod roşu şi cod portocaliu de vânt puternic.