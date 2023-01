"E un val hibernal de caldura cu caracter exceptional care intervine in cea mai friguroasa luna a anului. Fara indoiala, nu este ceva neobisnuit, caracterul exceptional consta in intensitatea temperaturilor si faptul ca prezenta lor e tot mai persistenta", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, profesorul Mircea Duțu, presedintele Universității Ecologice.

Raportat la incalzirea globala, in conditiile efectului de sera, cantitatea de caldura degajata de pamant nu se mai raspandeste in sfera inalta, se inmagazineaza in mari si oceane. Din Africa, traverseaza din Mediterana sau Atlanticul si acumuleaza noi cantitati de caldura si sporeste temperatura adusa asupra tarii cu 2-3 grade, a explicat profesorul.

"Suntem in prezenta unei manifestari specifice a incalzirii globale, trebuie sa ne asteptam in continuare la astfel de fenomene", a mai spus Mircea Duțu.

In ceea ce priveste vortexul polar, profesorul spune ca, desi aparent paradoxal, se intampla si astfel de fenomene.

"Curentii purtati de aerul rece la nivelul Arcticii slabeste in intensitate ca urmare a incalzirii globale, in aceste situatii au loc acele scapari de aer rece care intervin asupra continentului european", a explicat profesorul.

"Trebuie sa ne asteptam la evolutii rapide intre perioadele in care temperaturile depasesc norma si cele in care sa asistam la temperaturi mai scazute decat cele obisnuite", a mai spus acesta.