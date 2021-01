Vaccin anti-Covid care oferă imunitate PE VIAȚĂ. Când ar putea fi disponibil

Vaccinul despre care vorbesc oamenii de știință din Belgia se află, în prezent, în faza de testare. Una dintre cerecetătoare spune că, dacă va avea succes, serul va putea fi folosit și pentru febra galbenă.

”Din momentul în care am început, am lucrat rapid la proiectele pe care le știam deja, mai ales că am lucrat și la alte vaccinuri care aveau la bază vaccinul împotriva febrei galbene”, a declarat cercetătoarea Lorena Sanchez Felipe.

Vaccinul Institutului Rega poate fi transportat la - 8 grade şi se poate păstra în frigidere obişnuite. În schimb, cel de la Pfizer trebuie ținut la - 70 de grade Celsius

Belgienii spun că vacccinul oferă imunitate permanentă.

”Planificăm să pregătim studiile clinice în toamna anului 2021, dacă toate vor merge bine cu producția, mai ales că acest lucru nu o să îl facem în laborator. Producem o cantitate mică pentru studiul pe animale, dar putem produce vaccin la nivel academic care să fie injectat în oameni.Avantajul pe care îl avem este faptul că vaccinul acesta protejează și împotriva febrei galbene, și, în zonele unde există febră galbenă, cum ar fi America Latină sau Africa, poate fi un beneficiu”, a spus și Șeful Institului Rega-UCL Louvain, Johan Neyts.

În acest moment, în statele Uniunii Europene se folosesc vaccinurile Pfizer/Biontech şi Moderna, dar există acorduri de achiziţie și cu companiile AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi, CureVac şi Valneva.