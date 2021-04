Este prima oară când Ursula von der Leyen vorbește public despre acel incident. Ea a spus că din cauză că este femeie nu a fost tratată în conformitate cu statutul său de preşedinte al Comisiei Europene.

Președintele Comisiei Europene a spus că i s-a refuzat scaunul de lider în Turcia pentru că este femeie: „S-ar fi întâmplat asta dacă aș fi purtat un costum și o cravată?”.

„Sunt prima femeie aleasă ca președinte al Comisiei Europene. Sunt președintele Comisiei Europene. Și așa mă așteptam să fiu tratată când am vizitat Turcia în urmă cu două săptămâni, ca un președinte al Comisiei, dar nu am fost.

Nu găsesc nicio justificare pentru modul în care am fost tratată potrivit tratatelor europene. Deci trebuie să trag concluzia că s-a întâmplat pentru că sunt femeie. S-ar fi întâmplat asta dacă aș fi purtat costum și cravată? În pozele întâlnirilor anterioare, nu am văzut lipsă de scaune. Dar, din nou, nici nu am văzut vreo femeie în aceste poze”, a mai declarat în discursul din Parlamentul European.

„M-am simţit rănită şi lăsată singură, ca femeie şi ca europeană. Pentru că nu este vorba de protocol. Asta arată cât de departe trebuie să mergem pentru ca femeile să fie tratate egal”, a mărturisit von der Leyen.

Ea a spus apoi că s-a simţit privilegiată pentru că a fost capabilă să răspundă acestei situaţii, spre deosebire de milioane de femei care nu pot face acest lucru. Mii de incidente mult mai grave trec neobservate în fiecare zi, a menționat șefa Comisiei Europene.

Reamintim că pe 6 aprilie, șefa Comisiei Europene a fost lăsată să aștepte minute bune în picioare până să fie invitată să ia un loc la întrevederea la nivel înalt cu președintele turc Erdogan. Singurei femei dintre oficialii europeni prezenți la întâlnire i s-a oferit până la urmă un loc pe o canapea bej, în timp ce președintele Consiliului European, Charles Michel, și liderul de la Ankara, Ercyyp Erdogan, stăteau deja jos, la o distanță considerabilă, pe cele două scaune „oficiale” rezervate întâlnirii. Momentul stânjenitor al întâlnirii oficiale de la Ankara a devenit viral pe rețelele de socializare.

