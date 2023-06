Totul a început când oamenii legii au vrut să îl tragă pe dreapta pe șofer pentru un control de rutină. Bărbatul, însă, nu s-a conformat semnalului și a continuat deplasarea.

Forțele de ordine au pornit imediat în urmărirea mașinii și au cerut și sprijinul colegilor din teren. Șoferul, însă, a apăsat și mai tale pedala de accelerație, moment în care polițiștii au început să tragă focurile de avertisment în aer.

La un moment dat, în goana sa nebună prin oraș, bărbatul a reușit să rănească un polițist, însă nu s-a oprit din drum.

Conducătorul auto și-a continuat deplasarea până când, într-o curbă, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în gardul unei case. Atunci a fost prins de polițiști, care l-au imobilizat și l-au condus la secție pentru audieri.

„Politistii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe bulevardul Constantin Brancoveanu din municipiul Timisoara, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, conducatorul auto neconformandu-se semnalului si continuandu-si deplasarea. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, folosindu-se semnalele acustice luminoase si sonore, pe strazile Liviu Rebreanu, Hebe, Calea sagului din municipiulTimisoara, precum si in lococalitatile Sanmihaiu Roman si Dinias. Pe traseul de urmarire, intre localitatile Sanmihaiu Roman si Dinias, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Peciu Nou au efectuat semnal de oprire regulamentar autoturismului urmarit, moment in care conducatorul auto a surprins si accidentat un politist, in varsta de 34 de ani, care efectuase semnalul de oprire, rezultand ranirea acestuia, fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma impactului, conducatorul auto si-a continuat deplasarea, iar la intrarea in localitatea Dinias, din judetul Timis, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila si intrand in coliziune cu gardul unui imobil. Dupa impact, barbatul a coborat din autoturism si ar fi incercat sa fuga, moment in care politistii au folosit armamentul din dotare, efectuand focuri de avertisment. La scurt timp, barbatul a fost imobilizat si condus la sediul Politiei Municipiului Timisoara pentru audieri. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul in varsta de 24 de ani nu detinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul nu era inmatriculat si avea aplicate placute cu numar fals de inmatriculare. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj, conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere, punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul neinmatriculat si punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul cu numere false de inmatriculare,cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, in vederea luarii masurilor legale care se impun„, transmit reprezentantii IPJ Timis.