În vremuri tulburi pentru România, în vremuri în care trădarea semenilor și valorilor sunt prezente la tot pasul, vulturul UNPR își înalță iarăși aripile către cer. Către cerul curat de pe stindardul României, către cerul neumbrit de bătălii politice. Uniunea Națională pentru Progresul României revine în forță, sub steagurile generalului Gabriel Oprea, patriot adevărat, român în slujba românilor. "Întotdeauna, dar întotdeauna, mi-am respectat cuvântul, am sprijinit guvernele din care am făcut parte și l-am sprijinit întotdeauna pe președintele României sau politica statului român în ceea ce înseamnă Justiție, Apărare, pentru că de fapt sprijinim România," a declarat Gabriel Oprea.

Patriotismul pur promovat de UNPR a deranjat clasa politică, dar mesajul generalului Gabriel Oprea a rămas același, dintotdeauna, direcționat clar pe noțiunea de interes național și valorile poporului român. Generalul Gabriel Oprea este singurul lider politic care a încercat să elimine lupta dintre putere și opoziție, îndemnând la solidaritate și unitate națională. "România, stimați colegi, nu înseamnă nici dreapta și nici stânga. Înseamnă toți și fiecare, înseamnă tineri și bătrâni, înseamnă bărbați și femei, angajați și pensionari", a mai afirmat liderul UNPR.

La nivel național, generalul Oprea a luptat pentru toate categoriile sociale și de vârstă, fiind perceput ca un om de cuvânt, care se bate pentru români. "Când promitem ceva, asta facem!". Liderul UNPR s-a bătut pentru pentru drepturile adolescenților, ale căror venituri se impozitează începând cu vârsta de 16 ani, s-a bătut pentru majorarea punctului de pensie, dar a rămas în istorie ca fiind primul politician care s-a gândit și la cei care stau cu pieptul la hotare pentru apărarea Patriei. În an centenar, generalul Gabriel Oprea a ieșit pe metereze, alături de toți membrii UNPR, pentru a încerca să schimbe în bine soarta României. În fiecare localitate, vulturul UNPR devine, pe zi ce trece, tot mai puternic.

Interesul național este astăzi cuvântul de ordine. "Siguranță și prosperitate pentru România". UNPR rămâne, în continuare, un partener loial pentru cei interesați de binele românilor, un partener care nu se dă bătut când este vorba de apărarea interesului național. Generalul Gabriel Oprea intră în luptă pentru binele României cu o nouă o nouă deviză: "Dumnezeu, Onoare, Patrie". "În fieful nostru, al celor de la UNPR, în fieful celor care stau lângă noi, întotdeauna, stimați colegi, va bate permanent inima întregii Țări. Mesajul meu către români este următorul: Veniți cu noi! Mergeți înainte pentru România. Schimbăm România în bine! Așa să ne ajute Dumnezeu!", este apelul lansat de generalul Oprea către toți românii de bună credință.