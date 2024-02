Controverse uriașe după adoptarea normelor de aplicare a Legii pensiilor în ședința de Guvern! Șeful Casei Naționale de Pensii Daniel Baciu a declarat în premieră națională la Realitatea PLUS că doar 70% dintre pensionari vor primi bani în plus la recalcularea din luna septembrie, iar în jur de 1,6 milioane de senior nu vor primi nicio majorare. Baciu susține că prin noua lege a pensiilor se vor rezolva o bună parte dintre inechități, iar cei care vor lucra mai mulți ani după stagiul maxim de cotizare vor avea beneficii în plus. Consiliul Economic și Social a taxat dur normele de aplicare a legii. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor spun că trebuie eliminat din lege articolul care spune că vârsta de pensionare poate crește în funcție de speranța medie de viață.