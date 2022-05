Luptătorii cer lumii întregi să-și arate „umanitatea” și să salveze răniții, care „nu mai sunt combatanți”, într-un mesaj pe Telegram.

„Solicităm evacuarea imediată a militarilor răniți în teritoriile controlate de Ucraina. Întreaga lume civilizată trebuie să vadă condițiile în care se află apărătorii răniți, infirmi ai lui Mariupol și să acționeze!”, au mai spus luptătorii.

Într-un scurt clip video din subsolurile în care sunt blocați se aud bombardamentele rușilor și se văd incendiile provocate la primul și al doilea etaj din uzină.

The first and second floors of the "#Azovstal" plant are on fire. Bomb explosions are heard.



The video was published by one of the #Mariupol defenders. pic.twitter.com/d0yJFLvx3D