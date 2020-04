Un lup a fost văzut în nordul Franței, pentru prima oară după un secol

Lupii cenusii europeni au revenit in Franta, din Italia, in anii '90. In Franta fusesera vanati pana la extinctie din anii 30, scrie ziare.com.

Din anii '90 si pana in prezent, s-au imprastiat pe teritoriul tarii. Pana acum, insa, niciunul nu fusese vazut atat de departe in nordul tarii.

Lupul care incanta biologii francezi a fost fotografiat de o camera de supraveghere montata langa satul Londinieres, in departamentul Seine-Maritime. Inregistrarea a fost analizata, iar expertii in biodiversitate sunt convinsi ca este vorba despre un lup cenusiu.