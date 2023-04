Este vorba despre cazul unui fost ofițer SRI plimbat de PSD pe la o serie întreagă de instituții, fără vreo legătură cu pregătirea sa, potrivit Realitatea PLUS. Vorbim despre actualul secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii, Dumitru Jeacă, numit în funcție de Petre Daea. Jeacă are 48 de ani și deține un CV cel puțin interesant întrucât a străbătut poziții importante în stat cu o frecvență care se măsoară în zile. Are două licențe, una în socio-psihopedagogie și alta în economie, un master în legislație maritimă și altul în audit.

Primul său job, potrivit CV-ului, a fost ca ofițer operativ la o unitate militară a SRI, unde a lucrat între 1999 și 2005. Presa constănțeană a scris că a părăsit Serviciul Român de Informații din motive de sănătate. În următorii 4 ani a fost director regional de vânzări la firmă de articole pentru casă. Între 2009 și 2017, el a ocupat diferite poziții în compania Loteria Română, cum ar fi director centru, director sucursală zonală sau manager de zonă.

Apoi, pe 10 februarie 2017, Dumitru Jeacă a ajuns la Agenția Națională de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la centrul din Tulcea, pe post de consilier. Aici a stat doar 7 zile calendaristice, adică 5 zile lucrătoare. De pe 16 februarie, apare, pe aceeași funcție, la Primăria Municipiului Medgidia, loc în care a stat puțin mai mult, 4 luni. Ulterior a ajuns subprefect al județului Constanța, în iunie 2017, iar în august anul următor, a devenit prefect. În această funcție a rezistat un an și 3 luni, fiind demis de Ludovic Orban în decembrie 2019.

Asta nu l-a descurajat, însă, și a rămas aproape de funcțiile publice. Pe 19 aprilie 2022, Jeacă era numit secretar general adjunct în Ministerul Agriculturii. Cu 18 zile înainte, presa constănțeană scria că Jeacă va pleca de la CJ Constanța, la Direcția pentru Agricultură a județului Sibiu. Dar de fapt, el plecase ca director adjunct la Agenției Naționale de Plăți și Intervenție pentru Agricultură loc în care a stat în acest interval, 1-19 aprilie.

Strategia ca ofițerii din serviciile secrete să fie detașați în funcții publice nu este una nouă. Jurnaliștii Realitatea PLUS au obținut un ordin al președintelui consiliului securității statului din anul 1968. În acesta se arată că „11 ofițeri de securitate se numesc în statutul de organizare al ofițerilor detașați în instituții civile bugetare, întreprinderi cu producție specială sau care vor lucra acoperit, în funcțiile, cu retribuția bănească și la pozițiile din stat specificate în dreptul fiecăruia”.

Sursa: Realitatea PLUS/Culisele statului paralel

Sursă Foto Dumitru Jeantă: ctnews.ro