Curtea de Apel Pitești a validat un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat între Florin Costin Pâslaru, deputat PSD de Galasti în perioada 2008-2016, și DNA. Concret, în schimbul unei pedepse de doi ani de închisoare cu suspendare, Pâslaru, care a fost și lider al deputaților PSD, a recunoscut că a făcut trafic de influență, promițând că rezolvă alocarea unor bani din PNDL către primari din Vâlcea și Argeș.

Potrivit acordului de recunoastere a vinovatiei, in 2017, cand nu mai era deputat, dar era consilier la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor s-a intalnit in Parlament cu un deputat in functie, al carui nume nu a fost facut deocamdata public.

Cu aceasta ocazie, Paslaru i-a spus deputatului ca este consilier la Cancelaria presedintelui Camerei Deputatilor, iar din aceasta pozitie are putere si influenta chiar mai mari decat pe vremea cand era un simplu deputat.

Deputatul a tinut minte, iar in perioada aprilie-mai 2018, l-a cautat pe Paslaru pentru a-i cere sa il ajute cu alocarea unor bani din PNDL catre primari din zona sa de interes (Arges si Valcea).

Paslaru i-a garantat deputatului ca o sa rezolve alocarea banilor pentru ca are o relatie foarte buna, atat personala, cat si de partid cu secretarul de stat din Ministerul Dezvoltarii care se ocupa de PNDL, potrivit ziare.com.