Imagini șocante publicate de tatăl elevului în mediul online, cu sandwichul stricat. Acesta spune că fiul său s-a ales cu o toxiinfecție alimentară după ce a consumat produsele.

Părintele spune că a anunțat și conducerea școlii, însă telefonul i-a fost închis în nas.

"L-am văzut schimbat la față, era galben, posomorât, mi-a zis că îi e rău, a mâncat și la școală și a adus și pentru cățel. Când l-am desfăcut am descoperit că musculițe moarte.

Am luat tratament de la farmacie, scutire, și vineri trebuie să merg să-l consulte.

Am sunat directorul școlii, am început să-i dau detalii, a zis că a făcut sesizare, am zis că fac și eu reclamație moment în care mi-a închis telefonul", mărturisește tatăl elevului.

Inspectorul școlar vine însă cu explicații halucinante. Spune că sandvișul a fost lăsat intenționat să se strice pentru a fi fotografiat și pus pe internet.