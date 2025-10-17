Un bătrân de 88 de ani, găsit mort pe un deal. Avea mușcături de urs pe picior

Descoperire șocantă în comuna Bicaz-Chei, județul Neamț. Un bărbat de 88 de ani a fost găsit fără viață pe un deal aflat la mică distanță de casa sa. Trupul neînsuflețit a fost descoperit chiar de fiul său, care a alertat imediat autoritățile.

Descoperire macabră făcută de fiul victimei

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, apelul la 112 a fost făcut pe 16 octombrie, în jurul orei 12:00. Bărbatul a povestit că și-a găsit tatăl decedat pe un teren situat în apropierea locuinței, într-o zonă izolată, aflată la marginea localității Bicaz-Chei.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că bătrânul nu mai prezenta semne vitale, iar trupul său prezenta urme vizibile la nivelul picioarelor, care, potrivit primelor informații, ar fi fost provocate de un urs.

Cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț, urmând să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

 