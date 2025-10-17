Descoperire macabră făcută de fiul victimei

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, apelul la 112 a fost făcut pe 16 octombrie, în jurul orei 12:00. Bărbatul a povestit că și-a găsit tatăl decedat pe un teren situat în apropierea locuinței, într-o zonă izolată, aflată la marginea localității Bicaz-Chei.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că bătrânul nu mai prezenta semne vitale, iar trupul său prezenta urme vizibile la nivelul picioarelor, care, potrivit primelor informații, ar fi fost provocate de un urs.

Cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț, urmând să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.