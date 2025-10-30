Poliţia judeţeană Prahova au făcut publice fotografia şi semnalmentele bărbatului pe care rudele l-au dat dispărut abia, joi, relatând că este plecat în Belgia, la serviciu, şi că nu a mai putut fi contactat din data de 7 septembrie.

Bărbatul se numeşte Radu George Cătălin, are 36 de ani, 1,70 metri înălţime, aproximativ 70 de kilograme, ten alb, ochi căprui, păr scurt, şaten, având ca semn distinctiv o cicatrice pe partea stângă a capului şi tatuaje pe ambele antebraţe.

Persoanele care pot oferi informaţii cu privire la locul în care acesta se află sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.