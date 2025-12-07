Conform sursei citate, autocarul s-a tamponat cu un autoturism în care erau patru ocupanți.



"Este asistat la fața locului un ocupant de la bordul autoturismului și alți 4 ocupanți din autocar, care au suferit atacuri de panică. Nu sunt probleme deosebite", au transmis reprezentanții ISU Prahova.



Accidentul s-a produs pe drumul național DN 1, pe sensul de mers Brașov către București, iar traficul în zonă este restricționat.



"Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță", informează Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.