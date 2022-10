Vehiculul, care avea la bord circa 45 de persoane care mergeau la o nuntă, circula pe un drum de munte periculos în statul Uttarakhand când şoferul a făcut un viraj care a dus la căderea autobuzului într-o prăpastie adâncă de 500 de metri, potrivit AFP.

WATCH: At least 25 people died after a bus carrying around 50 passengers of a marriage party fell into a 500-meter gorge in India’s northern Uttarakhand state. #India #Accident pic.twitter.com/algIY9f1zt