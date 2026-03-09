Ultimatumul lui Grindeanu la bugetul pe 2026 al lui Bolojan: „Nu salvăm doar Bucureștiul în timp ce ignorăm persoanele cu dizabilități”

Tensiunile în Coaliție ating cote critice pe măsură ce proiectul de buget pentru anul 2026 intră în faza decisivă. Deși Guvernul propune un plan axat pe investiții și salvarea Capitalei, liderii PSD avertizează că mandatul primit din partea Consiliului Politic Național este unul rigid, bazat pe trei piloni de negociere de la care partidul nu este dispus să abdice.

Mandatul de la începutul lunii februarie: Cele trei puncte „roșii”

PSD a intrat în negocieri cu un mandat clar, validat de forurile statutare, care condiționează votul pe buget de următoarele priorități:

Pachetul de Solidaritate: Susținerea categoriilor vulnerabile. Finanțarea proiectelor locale: Proiectele prin Anghel Saligny, PNDL și FNI trebuie să beneficieze de alocări cel puțin la nivelul anului 2025. Stabilitate fiscală: Menținerea taxelor și impozitelor la nivelul de anul trecut, fără modificări care să pună presiune suplimentară pe populație. „Nu ne-am gândit că salariul minim ar putea lipsi din proiecția pe 2026. Rămâne de văzut dacă mandatul nostru va fi extins și cu această prioritate vitală”, avertizează liderii social-democrați.

Critici dure privind prioritizarea fondurilor: „Bursă vs. Dizabilități”

Advertising

Advertising

Poziția PSD devine deosebit de vocală când vine vorba de discrepanțele din alocările bugetare. Partidul reclamă o distribuție inechitabilă a banilor publici, punând în balanță investițiile în capitalul financiar versus protecția socială. Deducerile pe bursă: PSD contestă alocarea fondurilor pentru deducerea de 400 de euro destinată investitorilor la bursă.

Fondurile pentru dizabilități: Social-democrații cer imperativ găsirea celor 600 de milioane necesare pentru persoanele cu dizabilități, întrebând retoric de ce este prioritară finanțarea cu 2 miliarde a Băncii de Dezvoltare în detrimentul asistenței sociale.

Bucureștiul nu este „singura localitate pe hartă”

Referitor la „Referendumul Capitală” și la sprijinul pentru Primăria Generală, PSD subliniază că situația economică precară nu este un fenomen izolat în București. Partidul solicită clarificarea modului în care sumele sunt distribuite între Primăria Generală, sectoare și județul Ilfov, insistând ca soluțiile financiare să fie aplicate la nivel național, nu doar în beneficiul Capitalei.

Votul pe buget și stabilitatea guvernării

Decizia finală privind susținerea bugetului și, implicit, rămânerea la guvernare, nu va fi luată doar în Consiliul Politic Național. Din cauza mizei enorme, PSD va consulta un for lărgit, inclusiv Consiliile Politice Județene. „Am intrat în această coaliție în urma unei consultări masive; la fel vom decide și dacă mergem mai departe”, precizează surse din partid.