Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, a vorbit, miercuri, despre noile stenograme incendiare din dosarul șpăgilor de 20 de milioane de euro de la Aeroportul Otopeni în care apar nume grele de pe scena politică, atât din interiorul PNL, cât și al PSD. Jurnalista a tras, astfel un semnal de alarmă privind timmingul perfect legat de apariția în spatiul public a interceptărilor procurorilor anticorupție din acest dosar extrem de stufos și cu multiple încrengături, totul într-un moment crucial pentru cele două partide mari de pe scena politică și a explicat care sunt rațiunile ce s-ar afla în spate. În plus de asta, ea a a transmis următorul avertisment: "Partidul (PSD- n.r.) va fi confiscat de Gridneanu, care are în spate și grupul de la Cluj. Am mai văzut asta, am niste ani de politică în spate".