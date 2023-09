Bărbatul de 45 de ani a fost găsit fără suflare între stabilopozii digului. Valurile mari și curenții puternici au îngreunat internveția salvamarilor. În cele din urmă, salvatorii au reușit să urce victima pe un skijet și să o aducă la mal.

"S-a inecat, din pacate. A asteptat sa terminam programul (salvamarii - n.r.) si sa nu mai fie atentionat. Dupa ce s-a incheiat programul salvamarailor, o persoana a intrat in mare, a fost trasa de curenti. Am fost anuntati sa mergem pe plaja Jupiter, unde o persoana se afla in pericol de inec. Ne-am deplasat", a declarat Vladut Oprica, salvamar.



Salvamarii au ținut arborat toată ziua steagul roșu din cauza valurilor mari și a curenților puternici. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei.