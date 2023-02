"Cauzele in legatura cu (masurile -n.r.) din pandemia de Covid, unele aparute in public, altele facute de serviciile teritoriale, au fost mai putin evidente. S-au trimis in judecata 72 de dosare cu zeci de inculpati. Si acum avem pe rol in lucru 90 de dosare cu infractiuni in legatura cu situatia pandemica, in care sunt deja suspecti sau inculpati peste 122 de persoane. S-au trimis in judecata 70 de dosare, mai avem in lucru 90, iar intr-unul dintre aceste cauze, prejudiciile estimate sunt enorme", a afirmat Bologa.