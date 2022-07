Radu, în vârstă de doar 25 de ani, a fost dat dispărut duminica trecută în Lefkada. Tatăl acestuia, Constantin Dinu, a plecat în Grecia să îl caute. Acolo însă a primit vestea cruntă. Băiatul său a pierit în valurile mării din Lefkada.

"A fost bursier, recrutat de o firmă IT încă din primul an de facultate. Un băiat deosebit, altruist, cumsecade, cuminte, un bun sportiv. (Ați crescut împreună, ce vă amintiți?) Toată copilăria, îmi amintesc absolut tot", afirmă o apropiată a băiatului.



Radu plecase în vacanță cu colegii de serviciu și cu iubita. În prima zi de concediu, a intrat în apă, nu foarte departe de mal însă a fost luat prin surprindere de un val. Acesta a strigat după ajutor, iar prietenii au încercat să -l salveze, însă a dispărut sub privirile lor sub apă.