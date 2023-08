După ce apele Mureșului au scăzut, rămășite umane au ieșit la iveala in zona Șeitin, in județul Arad, pe o insula de pe râu.



Din primele date, unchiul fetitei ar fi confirmat ca hainele găsite in apropiere ar fi fost ale micuței. Autoritățile o așteaptă si pe mama la fata locului, iar osemintele, in fapt un craniu de copil, vor fi preluate de medicii legiști pentru autopsie, scrie Opinia Timșoarei.



„La data de 16 august a.c., în jurul orei 18.43, polițiștii Secției 2 Rurală Arad au fost sesizați despre prezența unui cadavru, la malul unei insule din râul Mureș, între localitățile Șeitin și Nădlac.



Cadavrul, în stare avansată de putrefacție, urmează a fi transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii profilului genetic, în vederea identificării„, transmit reprezentanții IPJ Timiș.