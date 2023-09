Conform unui comunicat al DIICOT, în cadrul acţiunii cu numele de cod "Himera", s-a reţinut faptul că în perioada 2022 - 2023 angajatul unui operator economic de profil a comercializat în mod repetat droguri de mare risc, respectiv peste 10.000 de comprimate ce conţin ca substanţă activă Fentanil, aproximativ 700 de comprimate de Oxicodonă, 1.200 de fiole de morfină, 380 de plasturi ce conţin ca substanţă activă Fentanil şi comprimate de codeină.

Fentanilul şi Oxicodona reprezintă cele mai periculoase droguri de mare risc existente în prezent pe piaţă, având în mod frecvent efect letal, arată comunicatul citat.

Cine este farmacistul traficant și ce probleme cu legea a mai avut în trecut

Problemele penale ale lui Constantin Șonea, farmacistul arestat joi pentru trafic de droguri de mare risc, au început în urmă cu trei ani, atunci când acesta a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, scrie Puterea.

În decembrie 2020, Constantin Șonea a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.500 lei pentru o faptă săvârșită la sfârșitul anului 2019 pe data de 18.12.2019.

Pe 18.12.2019, ora 23.15, Șonea a fost implicat într-un accident rutier soldat numai cu daune materiale. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l, fiind condus ulterior la INML Bucureşti.

La sediul INML Bucureşti, inculpatului i-au fost recoltate două probe de sânge, rezultând la ora 00:15 o alcoolemie de 1,23 gr.‰, iar la ora 01:15 o alcoolemie de 1,08 gr ‰.

Mandat de ARESTARE pentru farmacistul furnizor de fentanyl și oxicodonă - Decizia poate fi contestată

Conform raportului de expertiză medico-legală, a reieșit că la ora 23:05, Șonea ar fi putut avea o alcoolemie de 1,40 gr.‰.

Instanța a fost blândă cu Șonea, astfel a apreciat că sancţiunea administrativă a anulării permisului de conducere şi posibilitatea obţinerii unui permis de conducere numai după 6 luni de la executarea amenzii penale sunt sancţiuni care completează în mod deplin pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.500 de lei, nefiind necesară aplicarea suplimentară a unor pedepse complementare.

Constantin Șonea este asociat 50% la SC NATURAL VITA PLUS SRL din Pitești, o firmă ce are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate.

Cifra de afaceri din 2022 a firmei a fost de 12.272.576 lei, iar profitul net de doar 154.946 lei, ambele cifre fiind în creștere față de anul anterior.

Cum decurgeau discuțiile între traficanți

Stenograme bombă din dosarul farmacistului traficant care vindea droguri de mare risc arată că bărbatul lua pastilele expirate din farmacii și le dădea mai departe dealerului pentru a le vinde. Asta în vreme ce pastilele trebuiau să fie, de fapt, distruse. Din discuțiile pe care le purta cu un traficant, reiese inclusiv că bărbatul avea grijă ca stocurile să nu crească sau să nu scadă prea mult, ca să nu bată la ochi.

COSTI: Sunt pentru data trecută?

COLABORATOR: Iți dau, fac un calcul, dar în principiu e pentru data trecută, pentru când ne-am văzut…săptamâna trecută, nici nu mai ştiu. Voiam să discut cu tine, am niște cereri pentru tine că cică sunt nişte concerte weekendul viitor, da, weekendul viitor sunt 2 sau 3 concerte aici în București, festivaluri.

COSTI: Păi şi ce trebuie să pregătim?

COLABORATOR: Îmi trebuie neapărat fentanyl de 100, oxy….

COSTI: Oxy, ce mi-ai zis tu…

COLABORATOR: Da, de la urgență mi-a spus…

COSTI: Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero şi trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva, dau drumul la asta?0 Ca….

COLABORATOR: Da!

STENOGRAME INCEDIARE DIN DOSARUL FARMACISTULUI DEALER

COLABORATOR: Știi ce nu merge sub nicio formă? Fiolele de morfină.

COSTI: Nici nu am mai insistat cu ele.

COLABORATOR: În schimb, în acele cutii ce mi le-ai dat în decembrie, cică erau şi 2-3 cutii de plasturi, fentanyl.

COSTI: Păi cum mi-ai zis acuma, ăștia de 100…

COLABORATOR: Stai puțin, de asta mi-a cerut, e prima data cand îmi cere, eu așa le dădeam pe aici pe colo câte 1-2 .

...

COSTI: Când vrei să ne mai vedem? Săptămâna asta sau cea în care încep concertele?

COLABORATOR: Când consideri că ai putea tu să îmi aduci ca să îi pun la dispoziție pentru că eu am nevoie….

COSTI: Tot pe ….

COLABORATOR: Fentanyl.

COSTI: Duminica asta?

COLABORATOR: Da…Îți spun care-i faza….Eu am ramas fără bani.

COSTI: Da, dar la xxx îți trimit eu mesaj cu ce variante mai sunt, de 200 de 400, de 600 , şi câte ar fi, şi ăla de 300 câte ar fi.

COLABORATOR: Indiferent câte ar fi, cu cât e mai mare cu atât e mai bun

COSTI: Ideea este că nu pot face un suprastoc așa…

COLABORATOR: Aş vrea să profit acum de pe aceste concerte, am pierdut, cică a mers foarte bine la Untold, la toate nebuniile, aș vrea să pistonez…

Sursa: Referatul procurorilor

Farmacistul furnizor de droguri, REȚINUT - El ”aproviziona” dealerii cu medicamente pentru bolnavii de cancer